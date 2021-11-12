مساعدة أممية عاجلة للمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا

أعلنت وكالات الأمم المتحدة، عن استجابتها السريعة، لمساعدة السكان المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا.

جاء بحسب ما أفاد بيان صحفي مشترك، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان البيان، أن أكثر من 150 أسرة نزحت بسبب الفيضانات المفاجئة في مدن شرق ليبيا بداية الشهر الجاري، حيث ألحقت الفيضانات أضراراً بالمنازل، وأثرت بشدة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المأوى والمياه والغذاء والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.

وقام كل من المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، وبرنامج الأغذية العالمي، بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بإطلاق آلية الاستجابة السريعة (RRM)، حيث تجمع آلية الاستجابة السريعة خبرات الوكالات والشركاء المحليين وتمكن الوصول لتقديم المساعدة المطلوبة بشكل حدسي وسريع في غضون 72 ساعة عقب حدوث الكوارث.