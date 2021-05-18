مساعد وزير الخارجية الأمريكي: زيارة طرابلس تُؤكد التزام واشنطن بدعم الشعب الليبي

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، إن زيارته إلى العاصمة طرابلس رفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير ريتشارد نورلاند، تؤكد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة الدبلوماسية ودعم الشعب الليبي في الحوار السياسي.

وطالب هود في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بوقف جميع التدخلات الخارجية والتأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد المسؤول الأمريكي على مشاركة بلاده دبلوماسيا في الشأن الليبي ودعمها لمسيرة الشعب الليبي في تجاه النقاط الأساسية التي تم التوافق بشأنها.

وأضاف: “لقد تواصلنا مع رئيس الوزراء بشكل ايجابي ووزيرة الخارجية حول كيفية دعمنا للحكومة وأخد النقاط المهمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

كما شدّد مساعد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تُجرى الانتخابات دون تدخل خارجي.

ونوه هود إلى رفض بلاده أي تدخل مسلح في الشأن الليبي، وأدان وجود المرتزقة والمقاتلين الاجانب وكل التدخلات العسكرية بجميع أنواعها، مشيرا إلى أنه سيلتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لبحث عدد من الموضوعات المهمة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس يتطلب وقتا وإجراءات، وأكد أنهم ملتزمون بالعودة وسينسقون مع حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص.