مساعي أوروبية لإنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا

وجه رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، نداء إلى الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية يدعو إلى الامتناع عن القيام بعمليات عسكرية، والمشاركة بصورة حقيقية في وقف شامل ودائم للأعمال العدائية واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

كما دعت الدول الثلاث في بيان صدر في أعقاب اجتماع على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، الجمعة، بين كل من رئيس وزراء إيطاليا “جوزيبي كونتي” والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، إلى أن تلعب المنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، دورًا مهمًا في التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر برلين، الذي سينعقد في وقت لاحق حول الأزمة الليبية.

كما أعرب رؤساء الدول والحكومات عن العزم على العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين، الذي يتعين عقده دون مزيد من التأخير، مبدين تقديرهم للجهود التي بذلها وزراء الخارجية المعنيون لتحقيق هذه الغاية.

وجددت الدول الأوروبية الثلاث تأكيد التأييد الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام ، غسان سلامة، وذلك لأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر مسار حل سياسي، بحسب البيان.

كما أكد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا تمسكهم الثابت بوحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا، ابتغاء في ليبيا مستقرة وآمنة وديمقراطية ومزدهرة، من أجل مصلحة الشعب الليبي والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها.