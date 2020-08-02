مساعي إيطالية مغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الأزمة الليبية ومساعي الرباط إلى إيجاد حل لها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دي مايو مع بوريطة، أمس السبت.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال، الأزمة الليبية ومساعي إيجاد حل لها، والتطور المستمر للتعاون والعلاقات بين المغرب وإيطاليا، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك.

ونقل البيان عن دي مايو، “تقدير روما للدور الذي تضطلع به المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية”.

يأتي ذلك في حين، شهدت العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضيـ حراك دبلوماسي ليبي، بعد استقبال المملكة لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في اجتماعات منفصلة في إطار وساطة المملكة لحلحلة الصراع الليبي.