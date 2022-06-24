مساع لحكومة الوحدة تغيير «صنع الله».. وشخصيتان مترشحتان للمنصب

أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، موافقة مجلس الوزراء على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في اجتماع الحكومة زمه تغيير إدارة مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، بعد اتهام وزير النفط بحكومته محمد عون رئيس إدارة المؤسسة مصطفي صنع الله بمنع تقارير الإنتاج النفطي عنه.

وكشفت وسائل إعلام محلية أنّ الدبيبة رشّح شخصيتين لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط، بينهم نائب محافظ المصرف المركزي السابق فرحات بن قدارة، والعضو السابق بالمؤسسة الليبية للاستثمار أحمد عمّار كبديل لمصطفى صنع الله.

وأعاد قرار حكومة الوحدة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السجال الحاصل بين وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للواجهة من جديد

وعلى الرغم من قيام عون بإقالة صنع الله عديد المرات دون جدوى، وتوسط الدبيبة في تلك الخلافات بينهم أكثر من مرة بإلغاء قرارات عون إلا أنّ الدبيبة قرر الآن تغيير صنع الله.

فهل تستطيع حكومة الوحدة قانونا بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة، وانتها فترة خارطة الطريق المنبثقة عنها الحكومة القيام بأي تغيير في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؟