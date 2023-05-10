مساندا الحرس البلدي.. جهاز الردع يُكثّف حملاته الأمنية على المحال التجارية

كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن تنفيذ عدة أعمال بالتعاون مع الأجهزة الضبطية حسب الاختصاص.

وذكر الجهاز من أعماله إزالة المظاهر العشوائية والتعديات على الأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية والباعة غير المرخصين من شاغلي الفضاء العام، وذلك في عدة شوارع داخل طرابلس تشمل أبو ستة، شارع الرشيد، المدينة القديمة، مناطق بعين زارة وغيرها.

وأوضح الجهاز انّه يساند جهاز الحرس البلدي في مراقبة وتفتيش المقاهي والمطاعم ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين، والتأكد من صلاحية المواد وتوفر الاشتراطات الصحية، واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين.

وأعلن الجهاز عن ضبط مواد غير قانونية يتم بيعها داخل محلات تجارية، مثل مواد تستخدم في السحر والشعوذة داخل محلات بالمدينة القديمة.

وأشار الجهاز لدعمه مديرية الأمن في منع الدراجات النارية من التواجد داخل الفضاءات والساحات العامة المخصصة للتنزه وراحة العائلات، إضافة إلى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بأهمية تنظيم النشاط التجاري ومظهره.

وأكد الجهاز على استمراره في التعاون بين بينه وبين مختلف الجهات لمتابعة القيام بأعمالها وفق القانون، لبسط الأمن في الحياة اليومية وإرساء قواعد القانون.