مساهمة ألمانية بـ400 ألف يورو لدعم مفوضية الانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اتفاقية دعم مشروع “بيبول”، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح.

ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج (UNDP) جيراردو نوتو، فيما وقّع عن جانب الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا، وحضر مراسم التوقيع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع “بيبول”، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

من جانبه أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا، التوقيع على مساهمة بقيمة 400.000 يورو لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف السفير الألماني في تغريدة له على تويتر، أن الاستعدادات القانونية والتنظيمية يجب أن تبدأ الآن لدعم خارطة الطريق الانتخابية كما اتفق عليها ملتقي الحوار السياسي الليبي.