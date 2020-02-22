مساهمة قطرية لمحاربة «كورونا» في الصين

قطر تساهم في الحد من آثار انتشار فيروس كورونا [إنترنت]

بـ5 طائرات من أصل 8، قررت الخطوط الجوية القطرية، أمس الجمعة، إرسال مساعدات إلى الصين، بحمولة تقدر بـ300 طن من المستلزمات الطبية العاجلة لمحاربة فيروس “كورونا”.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في تصريحات صحفية بحضور السفير الصين لدى قطر تشو جيان: “علمنا منذ بداية هذه الأزمة أنه علينا المساهمة ومد يد العون لأصدقائنا في الصين.. سنتبرع بـ2.5 مليون كمامة طبية و500 ألف عبوة معقم لليدين لدعم المصابين بالفيروس في الصين”، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأضاف الباكر:

نفتخر بأن نكون شركة الطيران الأولى في العالم التي تتطوع بتسيير رحلات عاجلة محملة بمساعدات طبية إلى الصين.

​وتعد قافلة الطائرات المتجهة إلى الصين الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المستعجلة التي أرسلتها القطرية للشحن الجوي إلى شنغهاي يوم 2 فبراير الجاري.

وكانت الخطوط الجوية القطرية والسفارة الصينية في الدوحة قد أعلنتا في وقت سابق عن إطلاق مبادرة “الممر الآمن” لنقل المساعدات الطبية جوا إلى الصين.

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