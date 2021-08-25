انتخابات ليبيا

مستجدات استحقاق 24 ديسمبر.. محور لقاء «السايح» بالمبعوث الأممي

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 16:29 نُشر: الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 16:29
ليبيا
مستجدات استحقاق 24 ديسمبر.. محور لقاء «السايح» بالمبعوث الأممي
الوطنية للانتخابات
استعراض مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين، لما تمثله من رسائل تُعبر عن تطلع الليبيين نحو الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وخاصة بعد النجاح الذي حققته مستويات التسجيل، وسُبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

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