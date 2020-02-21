مستجدات الأوضاع في ليبيا.. محور لقاء «السراج» بالسفير الأمريكي لدى تركيا

تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي. [المجلس الرئاسي]

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الجمعة، بمقر إقامته في مدينة إسطنبول التركية، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين.

هذا واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في مدينة إسطنبول التركية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد في قصر دولمه بهتشة الرئاسي، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه تطورات الأزمة الليبية سياسيًا وعسكريًا.

يأتي ذلك في حين، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن بلاده ستدعم حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على البلد بأكلمه، في حال لم تفضِ المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا.

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