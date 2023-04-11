مستجدات الانتخابات.. محور مباحثات رئيس مفوضية الانتخابات والسفيرة البريطانية

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفيرة البريطانية كارولين هارندل مستجدات العمليات الانتخابية المخطط لها هذا العام واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

وبحث الجانبان ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات إضافة لاستعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

من جانبها، أكّدت السفيرة البريطانية على استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي مثمنةً جهود المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ هذه الاستحقاقات الوطنية.