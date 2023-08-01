مستجدات العملية الانتخابية.. أهم محاور لقاء «المنفي» و«المشري»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.



وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ونتائج اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وكيفية البناء عليها للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً ذات مصداقية تتطلب بيئة من الاستقرار وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأطلع المشري خلال اللقاء، رئيس المجلس الرئاسي على نتائج اللجنة المشتركة 6+6، والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أطلع رئيس المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الأعلى للدولة على نتائج عمل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق العام، مبدياً ترحيبه بأي ملاحظات من قبل المجلس الأعلى للدولة بشأنها.