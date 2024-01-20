مستجدات العملية الانتخابية.. محور لقاء «السايح» برئيس مجلس النوّاب

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وعضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

وأطلعَ رئيس وعضو مجلس المفوضية، رئيس مجلس النواب على التجهيزات الفنية التي قامت بها المفوضية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة، والخطط التنفيذية التي وضعتها لضمان إجراء هذه الانتخابات بأعلى معايير النزاهة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

من جانبه أبدى رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للانتخابات القادمة، مثمنا الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية.