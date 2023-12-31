مستجدات العملية الانتخابية.. محور لقاء «عقيلة» بأكثر من 30 حزباً سياسياً

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أكثر من 30 حزباً سياسياً على مستوى ليبيا، بحضور عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير.

وطالبت الأحزاب خلال اللقاء، بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة بالخصوص، وضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة واحدة للبلاد تشرف على إجراء الانتخابات وتدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

كما طالب المجتمعون من الأحزاب من السيد رئيس مجلس النواب بتعديل القانون 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب والذي سيحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.