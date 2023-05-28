مستجدات انتخابات مجلسي الأمة والرئاسة.. توافقات داخل 6+6.. التفاصيل

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 28 مايو 2023 - 13:45 | آخر تحديث: 28 مايو 2023 - 13:24 نُشر: الأحد، 28 مايو 2023 - 13:45
ليبيا
اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابات تستكمل مناقشاتها في المغرب

كشفت وكالة «سبوتنيك» الرّوسية عن الاتفاق على إجراء جولة إعادة في حال تحصّل أحد المرشّحين للانتخابات الرئاسية على 50+1 من إجمالي عدد الأصوات مع المرشّح الذي يليه.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر داخل لجنة «6+6» بأنّ اللجنة اتفقت كذلك على منع ترشّح مزدوجي الجنسية في انتخابات مجلسي النواب والأمة، وإلزام المرشّح بالإقرار بأنّه لا يحمل أيّ جنسية أخرى.

ولفتت «سبوتنيك» نقلا عن مصادر باللجنة إلى أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثّل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب والدوائر الانتخابية.

آخر تحديث: 28 مايو 2023 - 13:24
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