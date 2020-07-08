مستجدات كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في في مختلف دول العالم، ولا تزال الولايات المتحدة تكافح الوباء، حيث تجاوز عدد المصابين 3 ملايين شخص، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز.

وتشمل قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات يتجاوز حاجز الـ130 الفا، وفي الصين 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق، وجميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخل” لأمراض المعدية، تظهر ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 12 حالة إلى 9036.

حيث سجلت المكسيك 6258 إصابة جديدة بكورونا و895 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 268008، وحالات الوفاة إلى 32014، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي ما يزيد عن 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتاني الهند بـ22,752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 742,417 إصابة، وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 482 وفاة ليصل الإجمالي إلى 20,642 .