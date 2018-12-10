مستحضرات التجميل عامل أساسي في ظهور علامات التقدم بالسن

حيث أن هناك علاقة باختلال الغدد الصماء، والعجز المبكر، والتعرض للمواد الكيميائية في مستحضرات التجميل التي تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم.

هذا وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثان بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن المواد الكيماوية في معطرات الجو ومنتجات النظافة والعناية بالجسم تؤدي إلى تدهور خلايا الجسم وتسرع من هرمونات البلوغ وتقدم السن لدى الفتيات والسيدات تسعة أضعاف عن النمو الطبيعي.

وأضافت الدراسة أن تلك المواد المؤثرة على الهرمونات إما موجودة في المنتجات المعطرة والبلاستيك الناعم، أو مضادات الميكروبات والفطريات الموجودة في الصابون والمنظفات ومعجون الأسنان.

واختبر الباحثون الدراسة على أكثر من 300 طفل وأم تم تعرضهم لتلك المواد في وقت مبكر وتم قياس التعرض للأمهات أثناء الحمل لتلك المواد وفحص الأطفال بعد الولادة ومتابعتهم حتى سن البلوغ، حيث أن خللاً اتضح في الهرمونات لدى الفتيات اللاتي تعرضت أمهاتهن لتلك المواد الضارة، بظهور الشعر في مناطق مختلفة، أكثر من المعدل الطبيعي وعوامل أخرى للبلوغ، كما اتضح أن النساء اللاتي لايزلن يتعرضن تلك المواد ظهرت عليهن علامات التقدم في السن.