مستشارة الأمم المتحدة تُجري مشاورات في طرابلس

اجتمعت مستشارة الأمين للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، رفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زينينغا مع عدد من المسؤوليين المحليين.

وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السّايح، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن.

ويأتي الاجتماع في إطار المشاورات الواسعة التي تجريها وليامز في مدن مختلفة مع الفاعلين السياسيين والأمنيين، ومؤسسات المجتمع المدني لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.