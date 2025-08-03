أعضاء «المحكمة الدستورية العليا» يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

أدى مستشاروا المحكمة الدستورية العليا، وهم الناجي سالم عيسى، عمر سالم إدريس، كمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم الأحد، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وأعضاء المجلس محمد حماد، طلال الميهوب، ومحمد أجديد، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتُعد المحكمة الدستورية العليا من المؤسسات القضائية الهامة في البلاد، حيث تختص بالفصل في النزاعات الدستورية وضمان دستورية القوانين والقرارات الحكومية.

وأتي أداء اليمين القانونية لمستشاري المحكمة أمام مجلس النواب تأكيداً على الشرعية الرسمية لعملهم وبدء مهامهم بشكل رسمي في حماية الدستور وتنظيم العلاقة بين السلطات. يعكس هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز النظام القضائي واستقلالية السلطة القضائية، خصوصاً في ظل الظروف السياسية الراهنة.