مستشار أردوغان يعلّق على تصريحات السيسي بشأن الأوضاع في ليبيا

نشر مستشار الرئيس التركي ياسين اوقطاي، مساء السبت، سلسلة من التغريدات تعليقاً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال أنها تصريحات “مثيرة للدهشة”.

وكتب اوقطاي في سلسلة تغريدات على “تويتر”قائلا،: “لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا خليفة حفتر في ليبيا على مدار أكثر من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم”.

وأضاف: “المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا، والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟”.

وأردف على من يهدد ليلا نهارا بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا، أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة.. فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟ مجرد سؤال”.

وفي تصريح لرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية تحدث قائلاً: ” أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، وأكد أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر”.