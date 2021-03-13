مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد وقوف بلاده مع حكومة الوحدة الوطنية

هنأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، الشعب الليبي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التى ستوجه الليبين للانتخابات المقرر إجراءاها في شهر ديسمبر القادم.

وقال ساليفان في بيان صادر أمس، إن جميع الليبيين يستحقون هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا بعد سنوات مؤلمة من الصراع والاضطرابات السياسية، بحسب البيان.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات، دعماً لوساطة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون.

واختتم بالقول: “الآن فرصة لليبيين لإلقاء أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلميا، والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام، ليكتبوا لأنفسهم فصلاً أكثر استقرارًا وازدهارًا في تاريخهم”.