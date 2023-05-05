مستشار الأمن القومي يبحث آلية عمل المنظمات الدولية

ناقش المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مبروكة جمعة محمد، آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما لا يمس بثوابت الأمن القومي للبلد.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، إلى عمل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في ليبيا وعدد من الملفات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتوريط البلاد في ملفات ثقيلة هي في غنى عنها.

وبحث الاجتماع آخر التطورات فيما يتعلق بمقترح القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التقيد بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية في ليبيا.