مستشار الأمن القومي يبحث أوضاع الجنوب

استقبل مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الأمن القومي الليبي في مدينة بنغازي، أعضاء من تجمع “من أجلك فزان”.

وبحث مستشار الأمن القومي مع أعضاء التجمع الذي يضم ممثلين عن مختلف المدن والمناطق والتركيبات القبلية بالجنوب الغربي لليبيا، العديد من الملفات التي تهم إقليم فزان وسكانه بمختلف مكوناتهم.

ودعا أعضاء التجمع، المستشار إبراهيم بوشناف العمل من خلال موقعه لتذليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه مناطق الجنوب لما لها من أهمية وعمق استراتيجي يعزز الأمن القومي للبلاد.

بدوره أكد المستشار إبراهيم أبوشناف أنه سيعمل جاهدا لتحقيق كافة مطالب أبناء الجنوب من خلال القنوات المشروعة لذلك.

يُشار إلى أن تجمع من أجلك فزان هو تجمع مدني يضم فعاليات من القوى والمنظمات المدنية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية من مختلف مدن وقرى ومناطق فزان.

ويهدف القائمون على التجمع الذي تأسس في أبريل الماضي إلى إخراج فزان من حالة التشظي والانقسام وتوحيد الجهود وتنظيمها في إطار مؤسسي واحد، والعمل من خلال الطرق المشروعة على الحصول على حقوق فزان السياسية والاقتصادية ودعم المواطنة والمشاركة السياسية ونبذ العنف والصراعات المسلحة والانفتاح على القوى السياسية والمدنية في ليبيا ونبذ خطاف العنف والكراهية في المجتمع الليبي.

وينطلق التجمع من مبادئ؛ وحدة ليبيا وسيادتها، وأن فزان طرف أساسي ومؤسس في الدولة الليبية والتوزيع العادل للموارد والثروات بين الأقاليم الليبية واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الليبي.