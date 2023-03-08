مستشار الأمن القومي يبحث التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

وبحث اللقاء التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة من خلال ضمان مصداقية الوثائق والمستندات التي تقدم من قبل الناخبين والمترشحين للعملية الانتخابية وأبرزها التأكيد على سلامة ومصداقية سجل الناخبين والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

كما اتفق الطرفان على تعزيز آليات التعاون بين المؤسستين، لتطوير قواعد المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية.

من جانبه أكد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير للانتخابات المرتقبة.

وأفاد مكتب مستشار الأمن القومي، بأن اللقاء بحث آليات الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للقاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة.

وأكد بوشناف والسايح على ضرورة إزالة كل ظروف القوة القاهرة التي أدت لإرجاء العملية الانتخابية السابقة وعلى رأسها إقرار القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية وفقا للقاعدة الدستورية المتفق عليها.

ودعا بوشناف كافة الأطراف الليبية للانخراط في العملية الانتخابية لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق طموح الليبيين والحفاظ على حالة الاستقرار القائمة حاليا، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي يدفع بقوة في اتجاه تحقيق الانتخابات ويعمل على نجاحها.