مستشار الأمن القومي يبحث تداعيات احتجاز «أبوعجيلة مسعود»

تلقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وذلك لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود لدى الولايات المتحدة.

وناقش الطرفان خلال الاتصال الذي جرى بناء على طلب مستشار الأمن القومي، كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز.

وعبر مستشار الأمن القومي عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بانام 103.

وفي هذا الصدد أكد المبعوث الأمريكي أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن.

وقال: “نطمئن الليبيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.