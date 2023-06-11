مستشار الأمن القومي يعرض مقترحاً لحل الأزمة الليبية

عرض المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، مقترحا لحل الأزمة الدستورية في البلاد من خلال التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا.

وفي رسالة موجهة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، اقترح بوشناف تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة.

ويتضمن المقترح عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويرى المقترح أيضا إمكانية تأجيل الاستفتاء واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كدستور مؤقت لليبيا لمدة عشر سنوات ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد.

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي، كلف فريق عمل لدارسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد ودرست المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع وحددت المواد التي يمكن تعديلها، حيث تم اقتراح تعديلها وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.

وأعرب المستشار بوشناف عن ثقته في أن تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن.

وشدد مستشار الأمن القومي في المقترح الذي عرضه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.