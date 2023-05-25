مستشار الأمن القومي يلتقي نظيره الروسي في موسكو

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو، مع نظيره الروسي نيكولاي بتروشيف.

واستقبل بتروشيف في مكتبه بمجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية، بوشناف والوفد المرافق له، حيث يشارك مستشار الأمن القومي الليبي في أعمال الدورة 11 لمنتدى الأمن الدولي.

وتشارك أكثر من 100 دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وناقش بوشناف مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية، ومختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي الليبي.

كما ناقش اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

هذا وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.