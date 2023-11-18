مستشار الأمن القومي يُجري مباحثات في موسكو

اختتم مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له، زيارته الرسمية إلى روسيا، والتي جاءت بناء على دعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف.

وعُقد في مستهل الزيارة اجتماع مع نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي ونائبه فينديكتوف نيكولافيتش، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والخاصة بشؤون الأمن القومي.

كما التقى المستشار بوشناف والوفد المرافق له مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية في الاتحاد الروسي في مقر وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى لقاء مع سيركو اليكسي ميخائيلوفيتش وزير الدولة نائب الوزير للدفاع المدني وحالات الطوارئ في مقر وزارته، حيث تم اطلاع الوفد الليبي على آلية عمل الوزارة، وأعقب ذلك اجتماع مشترك تناول مجالات التدريب والتطوير وإمكانية استفادة الجانب الليبي من الخبرات الروسي في هذا المجال.

وصرح المستشار بوشناف لصحيفة الأنباء الليبية، أنه تناول مع بوغدانوف العلاقات الثنائية، وآليات وسبل توطيدها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين محليا ودوليا، وفي مقدمتها الحرب على غزة والوضع في الشرق الأوسط ودول أفريقيا.