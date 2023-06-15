مستشار الأمن القومي يُجري مباحثات في واشنطن

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت.

ويأتي ذلك في مستهل زيارة رسمية يجريها المستشار بوشناف على رأس وفد رفيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب مدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت، بمستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له في البيت الأبيض.

وأفاد مجلس الأمن القومي الليبي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمل المجلس لعقد شراكات مع مجالس الأمن القومي في كبرى الدول، وذلك للاستفادة من خبراتها.