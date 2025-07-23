مستشار الرئيس الأمريكي يزور مشروع تطوير «المتحف الوطني» في طرابلس

أجرى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، زيارة إلى مشروع تطوير المتحف الوطني بالسرايا الحمراء في العاصمة الليبية طرابلس، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة التعاون الثقافي بين ليبيا والولايات المتحدة.

وكان في استقبال الوفد رئيس مصلحة الآثار، محمد الشكشوكي، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن المتحف دخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي، والتي تتضمن اختبار أنظمة العرض والإضاءة، وتدابير تأمين المقتنيات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر التشغيلية، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، تهدف إلى ترميم وتأهيل المتحف وتحديث محتواه، تمهيدًا لإعادة فتحه أمام الزوار بعد سنوات من الإغلاق بسبب التحديات الأمنية والإدارية التي شهدتها البلاد.

وخلال الزيارة، أكد المستشار بولس أهمية المتحف كمَعْلم حضاري يعكس غنى التاريخ الليبي، مجددًا التزام الولايات المتحدة بدعم جهود ليبيا في حماية واسترداد التراث الثقافي، مشيرًا إلى نجاحات سابقة تمثلت في استعادة عدد من القطع الأثرية بالتعاون مع السلطات الأمريكية.

من جانبه، شدد الوزير اللافي على أن افتتاح المتحف يمثل رسالة رمزية على تعافي الدولة الليبية واستعادة مؤسساتها الثقافية، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا المشروع أولوية كبرى في إطار دعم الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح الثقافي.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التعاون الثقافي بين البلدين، من خلال برامج توثيق وتدريب وتبادل ثقافي، إلى جانب جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بما يسهم في ترسيخ مكانة ليبيا كصاحبة موروث حضاري متجذر ومتنوع.