مستشار للرئيس الروسي: واشنطن تلعب بـ«العملة المشفرة» لخفض قيمة ديونها

حذر مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة تقوم بتحويل جزء من دينها الحكومي إلى العملات المشفرة بهدف تقليل قيمته، مؤكدًا أن هذه “اللعبة المالية” ستنتهي خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وجاءت تصريحات كوبياكوف في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث أوضح أن العملية تتم عبر تحويل الدين البالغ حاليا نحو 35 تريليون دولار إلى عملات مشفرة مستقرة (Stablecoins)، ما يجعل الدين يفقد قيمته تدريجيًا ويسمح لواشنطن بالبدء مجددًا من “نقطة الصفر”.

وأضاف كوبياكوف: “بكلمات بسيطة، هم يقومون بنقل الدين إلى السحابة الإلكترونية، ما يؤدي إلى فقدانه قيمته، وهذه اللعبة ستنتهي بسرعة كبيرة خلال 3 إلى 5 سنوات”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن التحول نحو العملات الرقمية ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة، موضحًا أن دولًا كبيرة مثل الصين والهند تعمل على صياغة أنظمة مالية جديدة تتجنب الاعتماد على النقد غير المدعوم بالسلع المادية، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في المعادلات المالية العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق العملات المشفرة تقلبات واسعة، وتستمر الولايات المتحدة في البحث عن أدوات مالية مبتكرة لإدارة الديون الحكومية الضخمة، وسط مخاوف خبراء الاقتصاد من تداعيات طويلة الأجل على الاستقرار المالي العالمي.