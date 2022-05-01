مستشفى ابن سينا بسرت يستقبل حالات تسمم غذائي

استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، السبت، 7 حالات تسمم غذائي بينها طفل يبلغ من العمر 4 أشهر.

وأوضح المستشفى عبر حسابه على فيسبوك، أن بعض هذه الحالات استدعى وضعها الصحي إدخالها قسم العناية الفائقة ومتابعتها بشكل دقيق.

وأضاف أنه بفضل جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة وصلت الحالات السبع إلى الوضع المستقر والمطمئن حيث غادرت 6 منها المستشفى فيما بقت حالة واحدة منها تحت الملاحظة.