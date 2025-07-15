مستشفى «الخمس التعليمي» يباشر صرف جرعات «هرمون النمو» للأطفال

بدأ مستشفى الخمس التعليمي، صباح اليوم، صرف جرعات علاج نقص هرمون النمو للأطفال، ضمن برنامج وزارة الصحة الهادف إلى ضمان وصول العلاج للمستحقين في مختلف أنحاء البلاد، وبما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة لتوزيع العلاج عبر المؤسسات الطبية المعتمدة، حيث تم صرف الجرعات وفقًا للبيانات الواردة في المنظومة الوطنية المعتمدة وبالاعتماد على البطاقات الإلكترونية الصادرة عن الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية التوزيع وتفادي الازدواجية أو التلاعب.

وأكدت إدارة المستشفى أن العملية تسير بانسيابية تامة، وسط متابعة من الفرق المختصة لضمان تقديم الخدمة للأطفال المستحقين وفق المعايير المعتمدة.