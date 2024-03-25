مستشفى العيون بطرابلس يُنظم مؤتمره العلمي الأول

ينظم مستشفى العيون بطرابلس خلال شهر مايو المقبل المؤتمر العلمي الأول الخاص بالمستشفى بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء من ليبيا ومن عدد من البلدان العربية والأجنبية.

وقالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس رئيسة المؤتمر الدكتورة رانيا الخوجة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إنه سيتم خلال هذا المؤتمر العلمي الذي سيلتئم خلال يومي التاسع والعاشر من شهر مايو القادم بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء من الهند ومصر وتونس والأردن والجزائر ونخبة من أطباء العيون الليبيين، طرح العديد من البحوث والأوراق العلمية التي تتناول أحدث التطورات والإنجازات العلمية في طب العيون بمختلف تخصصاته المتعددة من زراعات القرنية والشبكية، وعلم أورام العيون والعلاجات الجديدة المختلفة وغيرها، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش المتعلقة بكافة محاور المؤتمر.

وأوضحت الخوجة أن هذا المؤتمر يتميز ببرامج تمثل الأطباء الليبيين، وتبرز تقدمهم وتميزهم في تخصصات العيون المختلفة مع وجود نخبة رائعة من رواد طب العيون في دول مختلفة لأثراء المؤتمر و إظهار دور ليبيا الذى برز مؤخرا وأبهر الجميع.

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي الأول لمستشفى العيون طرابلس والذي تترأسه الدكتورة رانيا الخوجة كل من الدكاترة (ناهد بورو رئيس اللجنة العلمية – جمعة العمراني رئيس لجنة الشبكية – أبوبكر عفان رئيس لجنة الأطفال والحول – أمير مصطفى عضو اللجنة العلمية – أسماء طالب رئيس لجنة الماء الأزرق – سامية بن عمر رئيس لجنة القرنية – فتحية أبوشارب رئيس لجنة جراحة التجميل – سرور بلقاسم رئيس لجنة أورام العين).