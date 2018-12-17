مستشفى النساء في بلدية الزنتان يستلم آلة تصوير بالرنين المغناطيسي

قام كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول للنفط بتسليم آلة تصوير بالرنين المغناطيسي إلى بلدية الزنتان.

حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي 200.000 مواطن من الزنتان والمدن المجاورة لها من خدمات هذا الجهاز الذي تم تركيبه بمستشفى النساء بالمدينة.

من جهة أخرى دعا الوفد الأممي رفيع المستوى خلال نهاية زيارته إلى ليبيا الحكومة الليبية والأطراف المعنية الوطنية والدولية إلى العمل على الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتعافي في البلاد.