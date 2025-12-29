مستشفى ترهونة يبدأ تشغيل قسم «النساء والولادة» بعد استكمال تجهيزه

باشر مستشفى ترهونة التعليمي، رسميًا، استقبال الحالات بقسم النساء والولادة، عقب الانتهاء من أعمال تجهيزه وتشغيله وفق أحدث المعايير الطبية المعتمدة، بما يشمل توفير المعدات والتقنيات الحديثة، واستكمال برامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

ويهدف تشغيل القسم إلى تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للأمهات وحديثي الولادة، بما يواكب المعايير الحديثة للرعاية الصحية، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

ويأتي افتتاح وتشغيل القسم المتكامل في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية المؤسسات العلاجية، ضمن مشاريع خطة عودة الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، وتخفيف الضغط على المرافق الصحية في المناطق المجاورة.