مستشفى «سوق الخميس» يقدم خدمات طبية لـ«84 ألف مريض»

أظهرت إحصائية صادرة عن مستشفى سوق الخميس للفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2025، استقبال نحو 84,132 حالة متنوعة بين الأقسام الطبية والخدمات التشخيصية والعلاجية.

وسجلت العيادات الخارجية بالمستشفى استقبال 10,990 حالة، فيما بلغ عدد حالات استقبال الولادة 5,404 حالة، كما قدم المختبر والأشعة التشخيصية خدماته لـ 67,738 حالة خلال نفس الفترة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى، مما يعزز من دور المؤسسة الصحية في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير خدمات رعاية الأطفال والصحة العامة.