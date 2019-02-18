عربي ودولي

مستشفى ميداني للجنود الأمريكيين في الإمارات

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 فبراير 2019 - 00:55
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لم يتك الإعلان رسمياً عن البدء في بناء المستشفى الميداني الذي ستكون مهامه معالجة الجنود الأمريكيين جسدياً وتأهيلهم نفسياً. [Twitter]
أعلن مدير وكالة التعاون ألامني الدفاعي ألاميركية الجنرال تشارلز هوبر ألاحد, ان الولايات المتحدة الاميريكية ستبني مستشفى عسكريا ضخما في العاصمة الإماراتية ابو ظبي.

وستبنى المستشفى بتمويل من الإمارات, لمعلجة الجنود الإماراتيين و الأميركيين المتمركزين في المنطفة .

وقال هوبر على هامش معرض أيدكس الدفاعي في العاصمة الإماراتية,أن المركز سيكون مشابها للمستشفى العسكري الأميركي الضخم في مدينة لاندسهوت الألمانية.

ويعتبر مركز مدينة لاندسهوت أحد أكبر المراكز الطبية العسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة, و المتخصص في معالجة اصابات الجنود الجسدية و النفسية.

ولم يعلن “هوبر” عن  موعد بدء بناء المركز, مشيراً أن المحادثات في هذا الشأن انطلقت, مضيفا أنهم يتطلعون لافتتاح المركز في اسرع وقت.

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