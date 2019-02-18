مستشفى ميداني للجنود الأمريكيين في الإمارات

وستبنى المستشفى بتمويل من الإمارات, لمعلجة الجنود الإماراتيين و الأميركيين المتمركزين في المنطفة .

وقال هوبر على هامش معرض أيدكس الدفاعي في العاصمة الإماراتية,أن المركز سيكون مشابها للمستشفى العسكري الأميركي الضخم في مدينة لاندسهوت الألمانية.

ويعتبر مركز مدينة لاندسهوت أحد أكبر المراكز الطبية العسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة, و المتخصص في معالجة اصابات الجنود الجسدية و النفسية.

ولم يعلن “هوبر” عن موعد بدء بناء المركز, مشيراً أن المحادثات في هذا الشأن انطلقت, مضيفا أنهم يتطلعون لافتتاح المركز في اسرع وقت.