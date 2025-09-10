مستشفى «نعيمة بزليتن» يستقبل أكثر من 40 ألف حالة ويجري 2472 عملية خلال 6 أشهر

أظهرت إحصائية صادرة عن قسم الإحصاء والتوثيق الطبي بمستشفى نعيمة للحوادث والطوارئ بزليتن أن المستشفى استقبل خلال النصف الأول من العام 2025 عدد 40,618 حالة مرضية.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تضمنت الإحصائية تعامل أقسام الطوارئ مع 11,559 حالة إسعافية، في حين تم إجراء 2,472 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة من الطواقم الطبية والتمريضية على مدار الأشهر الستة الأولى من العام.

وتأتي هذه الأرقام في سياق الدور الحيوي الذي يؤديه المستشفى في تقديم خدمات الطوارئ والعلاج الجراحي لسكان مدينة زليتن والمناطق المجاورة، وسط تحديات القطاع الصحي واحتياجاته المستمرة للدعم والتطوير.