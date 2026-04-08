مستشفيات مصراتة وطرابلس تستعد لافتتاح أقسام حيوية

بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أجرى وزير الصحة، جولة ميدانية شملت بلدية الرحيبات، بهدف تقييم مستوى الخدمات الصحية والاطلاع على الاحتياجات الطبية للمرافق الصحية.

رافق الوزير في الجولة مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، مدير جهاز الإسعاف والطوارئ، مندوب عن جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة، شملت إدارة الموارد البشرية، إدارة الخدمات الطبية، إدارة الرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات الصحية بالمناطق.

وعقد وزير الصحة اجتماعًا بمقر المجلس البلدي للرحيبات، حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب مديري الأجهزة الصحية المرافقين للوزير، ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية ومدير مستشفى الرحيبات.

وشمل الاجتماع تقييم الوضع الصحي داخل البلدية، وبحث الاحتياجات المتعلقة بالكوادر الطبية، التجهيزات والمعدات، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير وصيانة الأقسام الحيوية بالمرافق الصحية.

وقام الوزير ومرافقوه بزيارة مستشفى الرحيبات القروي، للاطلاع على مستوى جاهزيته وتحديد احتياجاته بهدف رفع كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شملت الجولة مركز الكلى، حيث تم متابعة سير العمل والاطلاع على أبرز التحديات، مع التركيز على معالجتها لتعزيز أداء المرافق الصحية بالبلدية.

إلى ذلك، وفي إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية، تابع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أعمال الاستحداثات الطبية في مستشفى قصر أحمد العام ومجمع العيادات الذهبية بمصراتة، كما زار مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية لتعزيز مختبراته بأحدث الأجهزة.

وخلال لقائه مع مديري المستشفيات والمجمع، استعرض الوزير ما تم إنجازه لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، ورفع مستوى الأداء العام، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية.

وأشار التقرير إلى أن مستشفى قصر أحمد العام استكمل تجهيزاته لافتتاح أقسام حيوية خلال الأيام المقبلة، تشمل:

*قسم النساء والولادة بسعة 15 سريرًا.

*قسم الأطفال وحديثي الولادة بسعة 8 حضّانات و10 أسرّة، مع تجهيزات متكاملة من كوادر ومعدات طبية حديثة.

كما استكمل مجمع العيادات الذهبية مصراتة استعداداته لافتتاح:

*قسم العمليات الصغرى المبرمجة بسعة 12 سريرًا.

*قسم العمليات الجراحية والعظام بنفس السعة، مزوّدًا بأحدث المعدات والكادر المتخصص.

وفي إطار دعم مختبر مستشفى الرازي، تسلّم الأخير جهازًا حديثًا للتحاليل الطبية، قادرًا على إجراء فحوصات دقيقة تشمل تحليل الهرمونات، مؤشرات الالتهاب في الدم، اختبار السكر التراكمي (HbA1c)، ونسبة فيتامين (د)، ما يسهم في رفع دقة التشخيص وسرعة الاستجابة الطبية.

وتواصل وزارة الصحة الليبية جهودها لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في مختلف المدن، من خلال رفع جاهزية المرافق، استحداث أقسام وخدمات جديدة، وتطويرها بشكل مستمر بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ويواكب التطورات الطبية العالمية.