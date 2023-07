مستفشى أمريكي يمنح طبيب عربي درجة الاستشاري

تمكن أخصائي الأعصاب وأعصاب الأطفال الدكتور الأردني من أصول فلسطينية رامي عبد العزيز، من الحصول على درجة الاستشاري بالإضافة إلى كبير المقيمين بعد إتمام دراساته التخصصية بمستشفى “مايو كلينك” في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويعتبر الدكتور رامي كأول طبيب عربي في هذا الاختصاص يتحصل على هذه الدرجة منذ نحو 20 عاماً.

الجدير بالإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز هو من مواليد العاصمة الليبية طرابلس وخريج كلية الطب البشري بجامعة طرابلس.

يُشار إلى أن مستشفى “مايو كلينك” يصنف كأفضل مؤسسة طبية في العالم.

و”مايو كلينك” هي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، ويتكون المقر الرئيسي من مدرسة “مايو” الطبية، ومدرسة “مايو” للمتدرجين، وكلية “مايو” للدراسة الطبية لما بعد التدرج وعدة مدارس أخرى للعلوم الطبية، بالإضافة إلى مستشفيات وعيادات في جاكسونفيل، فلوريدا، سكوتسدايل، أريزونا وفينكس، أريزونا.

