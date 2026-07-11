مستفيدو غاز بنغازي على موعد مع دفعة جديدة.. البريقة تحدد «مواعيد الاستلام»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط صدور قوائم الدفعة الرابعة والستين الخاصة بالمواطنين المستفيدين من أسطوانات الغاز بمدينة بنغازي وضواحيها، ضمن المسجلين في منظومة الحجز لعامي 2021 و2025.

ودعت الشركة المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن القوائم الجديدة إلى التوجه إلى مراكز الاستلام اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 12 يوليو 2026، لاستلام أسطواناتهم خلال الفترة المحددة.

وأوضحت شركة البريقة أن عملية الاستلام تستمر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق أوقات العمل المعتمدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

كما ناشدت الشركة المواطنين الذين وصلت إليهم رسائل نصية تحدد مواعيد الاستلام خلال الفترة الماضية، ولم يتمكنوا من الحضور، بضرورة مراجعة مركز التوزيع لاستلام أسطواناتهم، بما يضمن حصولهم على مخصصاتهم.

وأكدت شركة البريقة أن التزام المستفيدين بمواعيد الاستلام يساهم في استمرار عمليات التوزيع بانسيابية، ويساعد على إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدفعات اللاحقة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.