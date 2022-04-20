مستنكرا قفل النفط.. «الدبيبة» يطالب النائب العام بفتح تحقيق في الإغلاقات الأخيرة

أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشدة إغلاق الموانئ والحقول النفطية قائلا إّن «المسؤول عن ذلك هي الطبقة السياسية التي ترفض الانتخابات».

الدبيبة خلال اجتماع وزاري بحضور رئيس الأركان العامة، ورئيس المخابرات، ورئيس حرس المنشآت، طالب النائب العام رسميا بفتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية.

وبيّن الدبيبة أنّ ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات وآخر هدفه تمديد المراحل الانتقالية، مناشدا من وصفهم كافة معرقلي الحل في ليبيا بأن يتخلوا عن الصراعات والمناكفات السياسية والانتخابات هي فرصة لجميع الأطراف.

وتابع الدبيبة أنّ الحديث عن تسليم مهام حكومة الوحدة، لحكومة أخرى هو تضييع للوقت وما أصدره مجلس النواب بشأن السلطة التنفيذية أصبح من الماضي.

وأكّد الدبيبة أنّ حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأنّ الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة هو عبث ومضيعة للوقت وبيع للوهم.