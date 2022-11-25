مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في 5 مركبات قرب القدس

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، ليلة الجمعة، في 5 مركبات في بلدتي أبو غوش وعين نقوبه قرب القدس.

وقالت شرطة الإحتلال الإسرائيلي إنّه في ساعات متأخرة من الليل، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة عن 5 سيارات اشتعلت فيها النيران واحترقت في موقعين سكنيين مختلفين بالقرب من القدس.

وأوضحت شرطة الاحتلال أنّه جرى العثور على كتابات على الجدران، وأنّه بعد جمع النتائج على الفور مع ضباط الطب الشرعي ومحققي الحرق العمد، فإن الاشتباه هو أن الحريق تم بشكل متعمد على أساس قومي.

واستنادا إلى صور أرفقتها شرطة الاحتلال بتصريحها فقد كتب المستوطنون على الجدران «شعب إسرائيل حي» باللغة العبريةـ في حين كانت فرق الإطفاء عملت على إخماد الحرائق.

وأضافت شرطة الاحتلال أنّه لم تقع إصابات نتيجة هذه الحوادث، ولكن لحقت أضرار جسيمة بالسيارات الخمس، بعضها احترق بالكامل.

ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم «تدفيع الثمن».