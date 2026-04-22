بالفيديو.. «مستوطنون إسرائيليون» يقتحمون جنوب سوريا ويطالبون بالاستيطان

تسلل عشرات المستوطنين الإسرائيليين إلى بلدة الحضر الواقعة في جنوب سوريا، رافعين شعارات تدعو إلى “الاستيطان في سوريا”، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي ويعيدهم إلى داخل الأراضي التي يسيطر عليها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، أن الحادثة وقعت تزامنًا مع ما يُعرف بـ“يوم الاستقلال”، حيث أقدم عشرات الشبان على عبور الحدود نحو المنطقة العازلة، في خطوة وصفت بأنها غير مألوفة، ما استدعى تدخلًا سريعًا من الجيش لإخراجهم من الموقع.

وأفادت قناة i24 العبرية أن نحو 25 ناشطًا ينتمون إلى حركة “رواد باشان” الاستيطانية اليمينية المتطرفة شاركوا في العملية، حيث تمكنوا من عبور الحدود في هضبة الجولان، قبل أن يتحصنوا فوق سطح أحد المباني عند سفح جبل الشيخ، مطالبين بالسماح بإقامة مستوطنات مدنية داخل الأراضي السورية.

وبحسب التقارير، رفعت المجموعة شعارات واضحة تؤكد تمسكها بفكرة التوسع الاستيطاني، معتبرة أن السيطرة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان الاستمرار، وأن الوجود المدني هو العامل الحاسم لترسيخ هذا النفوذ على المدى الطويل.

وفي بيان نشرته الحركة عبر منصة “إكس”، أكدت أن مجموعة من نشطائها عبرت ما وصفته بـ“الحدود القديمة” إلى منطقة جديدة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الباشان، في إشارة إلى التسمية التوراتية لهضبة الجولان، مشددة على أنها ستواصل الضغط من أجل السماح لعائلات المستوطنين بالعيش في تلك المناطق.

وتُعد حركة “رواد باشان” من التنظيمات الاستيطانية الحديثة نسبيًا، إذ تأسست رسميًا في أبريل 2025، وتضم مستوطنين لديهم خبرة سابقة في الضفة الغربية والجولان، وتسعى إلى توسيع نطاق النشاط الاستيطاني.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن نحو 40 مواطنًا تجمعوا قرب السياج الحدودي مع سوريا، قبل أن يعبروا إلى داخل الأراضي السورية لمسافة مئات الأمتار، مشيرًا إلى أن قواته تحركت فورًا وأعادتهم إلى الداخل، حيث جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووصف الجيش الحادثة بأنها خطيرة وتشكل مخالفة جنائية، لما تنطوي عليه من تعريض حياة المدنيين والجنود للخطر، مؤكدًا رفضه لمثل هذه التصرفات.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على تصاعد النشاط الاستيطاني وخطاب التوسع في المنطقة، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في الجولان وجنوب سوريا، حيث تبقى الحدود منطقة حساسة تشهد توترات متكررة.

كما تعكس الحادثة تحولات في خطاب بعض التيارات اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل، التي باتت تدفع نحو توسيع نطاق الاستيطان خارج الحدود التقليدية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات مثل هذه الخطوات على الاستقرار الإقليمي.

חצו לשטח סוריה: תיעוד עשרות פעילי ארגון "חלוצי הבשן" אשר מתבצרים בשעה זו על גג בפאתי הכפר הסורי ח'דר למרגלות החרמון | צפו >>>@rubih67 pic.twitter.com/k5w1NbCQd9 — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2026