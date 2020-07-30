مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قِبل جماعات متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء، إن 850 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم الخميس.

ويتوقع إقدام عشرات آخرين، على اقتحام المسجد في فترات لاحقة.

وكانت جماعات صهيونية متطرفة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، بمناسبة حلول ذكرى ما يسميه الكيان الإسرائيلي بـ”خراب الهيكل”.

وتدعو هذه المنظمات إلى إقامة معبد الهيكل، مكان المسجد الأقصى المبارك.

وبدأ المئات من المستوطنين بالتجمع في ساحة البراق، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات الصباح الباكرة استعدادا للاقتحامات، حيث تمت الاقتحامات بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

ونشر أحد المستوطنين شريط فيديو لنفسه في ساحة المسجد الأقصى، وهو يرفع علما إسرائيليا ولكن شرطيا إسرائيليا اكتفى بالطلب منه إخفاء العلم.

يُشار إلى أن اليوم الخميس، هو يوم صيام لدى اليهود المتدنيين؛ ولكن هذه الجماعات قالت إن بإمكان اليهودي شرب المياه بسبب الأجواء الحارة، في حال مشاركته باقتحام “الأقصى”.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن الكيان الإسرائيلي سمح للمستوطنين باقتحام “الأقصى” منذ العام 2003 رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.