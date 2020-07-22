مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أحد حراس المسجد قوله، إن 228 مستوطنا وطالبا يهوديا، اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأضاف الحارس، الذي فضل عدم ذكر اسمه: “يُمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين، مقارنة مع الأيام الماضية”.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وتتم الاقتحامات على شكل مجموعات، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، حيث يقوم المستوطنون بجولات في باحات المسجد.

يُشار إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك بدأت في العام 2003، ومنذ ذلك الوقت، تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون أي استجابة من السلطات الإسرائيلية.