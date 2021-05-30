مستوطنون يتقدمهم وزير إسرائيلي يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، يتقدمهم وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين برفقة الوزير الإسرائيلي، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعادت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، يوم الأحد الماضي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

#شاهد وزير الإسكان في حكومة الاحتلال يتقدم مجموعات المستوطنين المقتحمين لباحات #الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/tz760h9ISM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2021