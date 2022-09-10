مستوطنون يستعدون لأكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى المُبارك

قال الباحث المقدسي جمال عمرو، إن المستوطنون يستعدون لأكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 سبتمبر الجاري.

ونقلت شبكة “قدس” الإخبارية عن عمرو قوله، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول انتهاز أي فرصة ليقدم روايته التلمودية التوراتية حول الأقصى.

وأشار الباحث المقدسي إلى أن التسهيلات المقدمة للمستوطنين كبيرة، خاصة وأن الاحتلال بصدد خوض ماراثونه الانتخابي.

وطالب عمرو، كل فلسطيني يستطيع الوصول للقدس تعزيز الرباط والصلاة في المسجد الأقصى.

وأردف: “الأنظمة العربية تهرول للتطبيع دون أي التفات لما يحصل في القدس والأقصى”.