مستوطنون يستولون على عقارات في القدس ويقتحمون الأقصى المُبارك

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربية والقدس، حيث استولى المستوطنون على عمارات وقطعة أرض في سلوان، ونفذوا اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المُبارك والمقامات الإسلامية في كفل حارس، فيما اعتقل الاحتلال مواطنين في الخليل والقدس وبيت لحم، واقتحمت قوات القمع قسمين في سجن ريمون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

واستولى مستوطنون على 3 عمارات سكنية وقطعة أرض في الحارة الوسطى ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان ارتفع إلى 12 بؤرة وقطعة أرض.

وفي القدس، حاولت قوات الاحتلال منع عشرات المشاركين من التظاهر أمام أحد المنازل المهدد أصحابها بالإخلاء لصالح جمعيات استيطانية، في حي الشيخ جراح.

من جانب آخر، اقتحم 86 مستوطناً على شكل مجموعات، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما اقتحم آلاف المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وقاموا بتدنيسها وأدوا صلوات تلمودية وشعائر دينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين من عائلة أبو صبيح بعد مداهمة عمارة سكنية في منطقة “عقبة انجيلة” بمدينة الخليل.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين أحمد داود الهدرة، ومحمود خليل الهدرة، بعد أن أوقفت مركبة كانا يستقلانها في بلدة الطور، بالقدس المحتلة.

في ذات السياق، اختطفت قوات اسرائيلية خاصة “مستعربون” المواطن أشرف عبد الجبار الحسنات، أثناء تواجده على مدخل مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واعتقلت الاحتلال المواطن أحمد يحيى عياد، من بلدة أبو ديس بالقدس، وذلك على حاجز عسكري قرب مستوطنة “معاليه ادوميم”، أثناء عودته من عمله.

كما استدعت قوات الاحتلال عضو اللجنة التنظيمية لمنطقة أبو ديس أسامة عفانة، للتحقيق في معتقل عوفر.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طاهر جمال كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مروره عن حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

وفي وقت سابق، اقتحم الاحتلال بلدة قباطية، وداهم منازل المواطنين أيمن محمود نزال، والأسير المحرر شادي الاصهب، وأحمد ماهر زكارنة، وسعد محمد أبو الرب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جانب آخر، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسمي (3) و (7) في سجن “ريمون”.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين قوات القمع والأسرى، بعد أن تم الاعتداء عليهم خلال أحد التفتيشات اليومية التي تجريها إدارة السجون.